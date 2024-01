Anvisa não reconheceu que vacinas contra covid são risco a crianças

É falso que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tenha reconhecido que as vacinas contra a covid-19 são um risco para as crianças. Postagens que circulam nas redes sociais editam, tiram de contexto e invertem a ordem de falas da diretora do órgão Meiruze Sousa Freitas, feitas em 2021.

A Anvisa observou, em nota ao UOL Confere, que a diretora fez recomendações ao Ministério da Saúde quanto à aplicação do imunizante para crianças. Porém, não tinham que ser seguidas de forma obrigatória. Parte dessas recomendações não são mais consideradas válidas. Além disso, a Agência observou que reações adversas graves à vacina são consideradas baixas.

O que diz o post

Vídeos compartilhados no Instagram mostram uma fala de Meiruze. Nela, a diretora da Anvisa diz o seguinte: "Que as crianças sejam acolhidas e permaneçam no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos após a aplicação, vacinação, facilitando que sejam observadas durante esse breve período. Que os pais ou responsáveis sejam orientados a procurar um médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, faltar de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Que os centros, os postos de saúde e os hospitais infantis estejam atentos e treinados para atender e captar eventuais reações adversas em crianças de 5 a 11 anos, após tomar a vacina. Esse é o alerta que a Anvisa traz nesse momento. Lembro, por fim, que não sabemos ainda quanto tempo dura a proteção de vacina contra a covid-19, que a sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos seja exclusiva para a aplicação dessa vacina, não sendo aproveitada para a aplicação de outras vacinas, ainda que pediátricas. Que a vacina covid-19 não seja aplicada concomitante com outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado intervalo de 15 dias. Que seja evitado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos em postos de vacinação modalidade...".