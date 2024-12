Foto mostra Túlio Gadêlha beijando Fátima Bernardes, e não filha dela

Abaixo, há uma foto de Fátima Bernardes com as mãos no rosto, como se não quisesse ver algo. Ao lado, outra imagem mostra Túlio Gadêlha beijando uma mulher com o rosto parcialmente encoberto.

Por que é falso

Mulher beijando Túlio Gadêlha é a própria Fátima Bernardes. Uma busca reversa por imagem (aqui) revela que a foto foi publicada pela própria jornalista em seu perfil no Instagram em 14 de abril de 2019 em homenagem ao Dia do Beijo (aqui e abaixo). A apresentadora relembrou uma viagem ao lado do namorado para Berlim (aqui) e Paris (aqui).

Veículos de imprensa noticiaram a foto na época. Diversos meios de comunicação registraram o momento afetuoso entre Fátima e Túlio e a reação dos seguidores da jornalista (aqui, aqui e aqui). Até o momento, a imagem tem mais de 375 mil curtidas.

Casal está junto há sete anos. Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha comemoraram sete anos de namoro em novembro (aqui). Ambos publicaram no Instagram uma série de fotos para celebrar a data (aqui e abaixo).