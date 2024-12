Discurso de Tebet sobre 'Brasil parado' é de 2016, sem relação com Lula

No vídeo, Tebet diz: "O Brasil, senhoras e senhores, não está parando. O Brasil está parado. Vivemos numa paralisia econômica. O PIB, por dois anos consecutivos negativo, fechará, neste ano, em menos 3,8%. A inflação, em novembro do ano passado, fechou em 10% no acumulado dos últimos doze meses."

Por que é falso

Vídeo é de 2016, quando Tebet era ainda senadora. Uma busca reversa leva ao vídeo original, publicado há oito anos. O trecho da fala da ministra foi retirado do seu discurso no plenário do Senado, durante a votação do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, em 11 de maio de 2016 (aqui e abaixo). É possível também confirmar as informações na transcrição da sessão plenária (aqui), que eram referentes ao governo de Dilma e não ao governo atual.

Dados atuais divergem dos mencionados na gravação. No vídeo, a senadora disse que o PIB dos últimos anos era negativo e que fecharia em menos 3,8%. Mas o PIB do Brasil em 2023 foi de 3,2% (aqui). Já a inflação, no acumulado de 12 meses, soma 4,87% (aqui e aqui). Em eventos recentes, a ministra tem destacado o compromisso do governo Lula com o crescimento do país e com o déficit zero em 2025. Em novembro, ela ressaltou o menor índice de desemprego desde 2012 (aqui e aqui).

Viralização. Nesta sexta-feira (13), no Instagram, o post desinformativo tinha mais de 12 mil visualizações.