É falso que Simone Tebet deixou o governo e pediu impeachment de Lula

Por que é falso

Ministra permanece no governo. Ao UOL Confere, a assessoria especial de comunicação social do Ministério do Planejamento e Orçamento disse se tratar de fake news a alegação de que a ministra tenha deixado o governo e solicitado o impeachment do presidente Lula. "Tebet nunca foi senadora nos mandatos do presidente Lula", completa a nota. A atual ministra ocupou os cargos públicos de deputada estadual, prefeita e vice-governadora, pelo estado do Mato Grosso do Sul (aqui), de 2003 a 2011, anos do primeiro e segundo mandato do presidente de Lula.

Imagem é de 2016. A publicação enganosa traz recorde de um vídeo no qual Simone Tebet, quando ocupava o cargo de senadora, discursa no plenário da câmara. Por meio de busca reversa, o UOL Confere encontrou a gravação original que data de 11 de maio de 2016 (aqui e abaixo), e transcrição da sessão plenária (aqui), data na qual o Senado votou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, concluído em 31 de agosto daquele ano (aqui e aqui).

Viralização. Nesta quarta-feira (4), um vídeo com conteúdo falso registrava 26 mil visualizações.

A postagem também foi verificada por Lupa.