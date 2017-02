Com onda de insegurança, ônibus não vão circular nesta quarta na Grande Vitória

Reprodução/Twitter Ônibus foi incendiado em Serra Grande (ES) na segunda-feira (6)

As cidades da Grande Vitória não terão ônibus nesta quarta-feira (8), devido à onda de insegurança que já matou 70 pessoas desde sábado no Estado do Espírito Santo.

O Sindirodoviários (Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo) proibiu a circulação dos coletivos devido a ataques que ocorreram contra as frotas e rodoviários nesta terça-feira (7) quando voltaram a circular no começo da tarde.

"Não terá ônibus nenhum no dia 08/02/2017! Prefiro pagar um preço por minha atitude, do que chorar por um rodoviário morto", disse Edson Basto, presidente do sindicato, em publicação no Facebook.

De acordo com a mesma nota, Bastos diz que nesta terça houve registros de assaltos aos ônibus e um motorista teria sido agredido quando estava a caminho do trabalho.

O presidente do sindicato ainda diz que proibiu que a categoria trabalhe amanhã, porque a Grande Vitória não conta com a segurança necessária.

Nesta terça-feira, 1200 homens das Forças Armadas e Força Nacional estão fazendo a segurança do Estado, seguindo decisão do presidente da República Michel Temer.