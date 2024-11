Brasil diz encerrar presidência do G20 com avanços em fome, Clima e governança global

O Brasil conclui sua presidência do G20 com uma agenda robusta voltada para inclusão social, sustentabilidade e reformas na governança global, afirmou o governo federal em balanço sobre o período de um ano em que ficou à frente do fórum internacional que reúne as principais economias do mundo.

Sob o lema "Inclusão, Sustentabilidade e Governança", o Brasil destaca ter liderado esforços que resultaram em acordos amplos e inéditos, com destaque para a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, avanços na mobilização global contra mudanças climáticas e propostas para reformar instituições internacionais.

Entre os resultados mais relevantes, o governo federal cita a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que reúne políticas para combater a fome e a pobreza em países em desenvolvimento, envolvendo transferências de renda, proteção social e alimentação escolar. O lançamento oficial ocorre durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, consolidando o papel do Brasil como articulador dessa frente global.

Meio ambiente

No campo ambiental, a presidência brasileira estabeleceu bases para a COP30, que o País sediará em 2025. A Mobilização Global contra a Mudança do Clima propôs mecanismos financeiros e políticas para uma transição justa rumo a economias de baixo carbono, com foco em países em desenvolvimento, disse o governo federal.

Iniciativas como a criação da Coalizão Global de Planejamento Energético e o compromisso de triplicar a capacidade de energia renovável global até 2030 foram marcos importantes.

A reforma da governança global também avançou com debates sobre modernização do FMI, Banco Mundial e OMC, além de uma reunião classificada como "histórica" do G20 na sede da ONU. O "Chamado à Ação" aprovado reforça a centralidade das Nações Unidas nessas reformas, destacou o governo federal.

No âmbito técnico, o Brasil promoveu 134 reuniões, envolvendo 26 mil participantes de 15 cidades. Essa articulação resultou em declarações ministeriais em áreas como educação, saúde, trabalho e energia, além de iniciativas pioneiras, como o G20 Social e o fortalecimento da bioeconomia.

A presidência brasileira do G20 foi marcada pelo engajamento de 35 ministérios e órgãos federais, parcerias com governos locais e uma ampla participação da sociedade civil, diz o balanço. O impacto foi amplificado pela cobertura midiática, com 18 mil matérias publicadas na imprensa nacional e 2,3 mil no exterior.

O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro de 2023, que funciona de forma rotativa, e será sucedido pela África do Sul.