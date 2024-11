Lula não precisaria cortar gastos se tivesse mantido teto, diz Meirelles

Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, disse à coluna que, se o governo Lula tivesse mantido o teto de gastos, não estaria na iminência de uma crise fiscal, com a necessidade de medidas para controle de gastos.

Meirelles participa do Lide Brasil Conferência Lisboa, um evento em parceria com o UOL para discutir as relações Brasil-Europa.

A regra foi criada no governo Michel Temer e substituída no governo Lula pelo arcabouço fiscal. Os petistas diziam que o teto de gastos limitava a capacidade do Estado de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.