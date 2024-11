Cidade de autor de explosões vive dia de choque: 'Nunca ia desconfiar dele'

Autor de atentado circulou pela Câmara antes da explosão. Na portaria, ele chegou a dizer que visitaria o gabinete do deputado Jorge Goetten, mas não foi até lá. No entanto, o homem chegou a usar um dos banheiros.

Trailer de Francisco Wanderley foi rebocado da região da Praça dos Três Poderes Imagem: Reprodução/TV Globo

Homem estava hospedado em quarto em Ceilândia (DF). No local, que tinha referências aos ataques de 8 de janeiro de 2023, um celular foi localizado pela PF e passará por perícia. Também foram encontrados explosivos. No espelho, ele manifestou o plano de explodir a estátua da Justiça, com a inscrição "em estátua de merda, se usa TNT". A frase era direcionada à mulher que vandalizou o monumento durante a invasão ao prédio do STF.

Carro usado em atentado chegou a ser penhorado pela Justiça. A situação ocorreu por conta de uma cobrança municipal, de 2021. Consta em ata de reunião de 27 de março de 2023 que ele ofereceu o KIA Shuma LS, ano 1999/2000, como objeto a ser penhorado no local de uma camionete escolhida pela Justiça anteriormente. "Penhora colhida em termo próprio e assinado pelo executado", dizia o termo do acordo obtido pelo colunista do UOL Carlos Madeiro.

Carro foi usado para explodir fogos de artifício no estacionamento do anexo 4 da Câmara Imagem: Imagem cedida ao UOL

Quem era autor de atentado

Abalado emocionalmente. Para o UOL News, Jorge Gotten disse que o último contato com o conterrâneo ocorreu em 2023, quando Wanderley esteve em Brasília e o visitou no gabinete. Porém, chamou atenção o comportamento dele. "Ele me falou muito da separação. Até comentei com o gabinete que não era o França que eu conhecia, porque não tinha essa intimidade com ele para conversar sobre isso. Eu senti ele muito abalado emocionalmente", disse o parlamentar.