'Não tenho ídolos, vou em todos': ele é 'carrapato' de velórios de famosos

"O do Pelé, em Santos, foi marcante, porque fiquei dois dias correndo (atrás da despedida). Voltei de carona com uma moça, três horas para voltar. Além do Gugu, que foi aqui na Alesp. Também veio muita gente, a fila dobrava", lembra.

Já as despedidas de Nahim —de quem Antônio era fã— e do boxeador Maguila, foram um pouco melancólicas, segundo as reflexões do baiano.

Eu fico meio chocado, meio triste, porque às vezes o cara tinha aquele grande sucesso e depois não tem mais, como o Nahim mesmo. Eu fiquei até a noite, a mulher dele foi descansar, e só ficamos eu e mais duas pessoas. Isso é muito marcante, um cara de nome, que trabalhou na TV muitos anos, e depois fica anônimo. O do Maguila também, só tinha ele, a esposa dele e pouca gente, mas a gente está constante, até o final, independentemente de quem for e independentemente de ter alguém ou não.

Antônio da Paz

Antônio ainda afirma que nunca teve um momento de medo ou incômodo que o fizesse pensar em desistir de ir às cerimônias.

"Não tenho medo porque nós aqui na Terra somos passageiros, temos de passar por isso. Os famosos passaram uma mensagem para nós. O Ayrton Senna passou uma mensagem, o Pelé passou uma mensagem. E esse aqui (Agnaldo) foi um que passou uma mensagem de alegria e de carinho para o público. A gente tem aquela simpatia, por isso que a gente vem."