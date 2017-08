Operação em 7 favelas do Rio prende 7 suspeitos e deixa 22,5 mil alunos sem aulas, recorde no ano

Jose Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo Forças de segurança abordam moradores durante operação em favelas da zona norte do Rio de Janeiro

Ao menos sete pessoas foram presas e pelo menos 15 detidas durante operação integrada das Forças Armadas e polícias em sete comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (21). Em razão da operação, 22.548 alunos estão sem aulas hoje em 31 escolas, 11 creches e 12 Espaços de Desenvolvimento Infantil, segundo a Secretaria Municipal de Educação. O número é recorde no ano, superando a marca da última sexta-feira (18), que foi de 19.423 alunos sem aula.

As unidades afetadas ficam no Complexo do Chapadão, Manguinhos/Benfica, Higienópolis, Maria da Graça, Rocha/Triagem, Jacaré/Jacarezinho, Complexo do Alemão, Del Castilho e Cachambi.

A ação, que envolve policiais civis e militares, com o apoio de integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e da Agência Brasileira de Inteligência, está sendo realizada para cumprir ordens judiciais relacionada ao tráfico de drogas, roubo de cargas e outras ações criminosas.

Segundo a Seseg (Secretaria de Estado de Segurança), oficialmente, foram realizadas sete prisões em cumprimento a mandados. O número total de mandados ainda não foi divulgado. No entanto, há pessoas que estão sendo conduzidas para averiguação, os detidos.

São alvo da ação as comunidades do Jacarezinho, Alemão, Manguinhos, Mandela, Bandeira Dois, Parque Arará, além do Condomínio Morar Carioca. O número de homens empregados na ação e a quantidade de mandados expedidos ainda não foram divulgados.

Um dos detidos é o soldado do Exército Mateus Ferreira Lopes, 19, preso pela Decod (Delegacia de Combate às Drogas) em Niterói, na região metropolitana do Rio, suspeito de ter vazado informações para criminosos das comunidades onde a operação está sendo realizada.

Jose Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo Soldados revistam morador durante operação integrada em favelas da zona norte do Rio

Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária, que dura 30 dias, por associação ao tráfico. De acordo com o Comando Militar do Leste, divisão do Exército responsável pelo Rio de Janeiro, o suspeito estava sendo monitorado e acabou preso.

Diante da crise que o Estado enfrenta, o governo federal autorizou o uso das Forças Armadas para atuarem na segurança pública em todo o Estado. Equipes das Forças Armadas fazem o cerco em algumas das regiões onde acontece a ação integrada de hoje. Algumas ruas estão interditadas e os espaços aéreos são controlados para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

Confrontos entre policiais e traficantes

Desde que o atirador de elite da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil, Bruno Guimarães Buhler, foi morto, no último dia 11, os tiroteios se intensificaram na comunidade do Jacarezinho. Em dez dias de confronto entre policiais e traficantes, sete pessoas morreram.

Durante toda a semana alunos de escolas na região tiveram as aulas suspensas por questões de segurança. Serviços na comunidade, como coleta de lixo, postos de saúde e transporte, foram afetados, e a rotina de tiroteios diários acabou por expulsar moradores do Jacarezinho.

Mais de 90 policiais militares foram assassinados no Estado do Rio de Janeiro este ano. Em 2017, o Estado teve um PM morto a cada dois dias. O número inclui mortos em serviço (21), em folga (56) e aposentados (20), todas vítimas de ações violentas. Nesse ritmo, caminha em direção à assombrosa marca de 200 casos em um ano --o maior número foi atingido em 1994, quando morreram 227 policiais.

O aumento da violência na capital fluminense é latente. No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 21% no número de mortes violentas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando se separam as mortes violentas ocorridas após oposição a intervenção policial, indicador que sugere confronto, esse número sobe para 45%.