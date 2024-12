Policial é morto por assaltantes após confundir revólver com arma de gel

Um inspetor da Polícia Penal do Rio de Janeiro foi morto por assaltantes após, supostamente, confundir as pistolas usadas pelos criminosos com armas de gel, na noite da quinta-feira (19), em Santa Cruz, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Henry dos Santos Oliveira, 51, passava de moto quando presenciou um assalto a um depósito de bebidas. A cena foi registrada por câmeras de segurança do local e as imagens mostram que pelo menos dois dos suspeitos estavam vestidos como agentes de trânsito da prefeitura do Rio de Janeiro em uma tentativa de não levantar suspeitas para o assalto que praticavam.

Policial parou a motocicleta, sacou uma pistola e interagiu com um criminoso que estava em pé, parado, quando outros rapidamente se aproximam dele. Dois homens saem do depósito com armas apontadas para Henry, mas, inicialmente, o policial teria confundido as armas usadas pelos criminosos com armas de gel, segundo o relato de testemunhas que consta no registro de boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar do Rio.