Silveira fará estágio em escritório da defesa: 'Põe muito advogado no chão'

O ex-deputado foi preso novamente por ordem do STF, em fevereiro de 2023. Ele havia descumprido determinação de uso de tornozeleira eletrônica, além de ter se comunicado com outros investigados. Três meses depois, a Corte também anulou o perdão da pena concedido por Bolsonaro. Com isso ele começou a cumprir oficialmente a pena imposta pelo tribunal.

Sakamoto: Presa por racismo na porta de Lula vira mártir da extrema direita

Maria Cristina de Araújo Rocha, de 77 anos, presa após insultar um agente federal ao tentar deixar uma coroa de flores em frente à casa de Lula, em São Paulo, virou uma espécie de mártir da extrema direita, opinou o colunista Leonardo Sakamoto, também no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta.

Eu elas estava sendo chamada de mártir nas redes sociais, que ela foi lá protestar, teve a coragem de protestar. Gente, primeiro é o seguinte, por mais que o protesto dela tenha sido de extremo mau gosto. Ela não foi detida por causa disso, tá? Ela foi detida por ser racista.

Se nós temos uma parte da extrema direita a chamando de 'mártir', nós temos simplesmente uma parte da extrema-direita nas redes sociais chancelando, firmando com seu racismo nas redes sociais com orgulho, o que é triste. No final das contas, ela está sendo chamada de heroína, sendo que o grande 'feito' dela foi chamar alguém de macaco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

