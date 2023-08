Pai diz que jovem morta na Rocinha era agredida por namorado: 'Pediu ajuda'

Ao UOL, Rodrigo Carvalho contou que a filha chegou a enviar uma foto da cabeça machucada, após sofrer as agressões.

A gente não sabia muita coisa desse rapaz. Ela fugiu da casa da mãe para morar com ele e só me ligava quando acontecia algum problema, o que era constante. Ela me ligou pedindo ajuda para comer, porque estava com fome e disse que havia sido agredida por ele. Mandei o dinheiro e disse para voltar para casa, que aceitaríamos ela de volta. Só que a Jenifer estava muito apegada a esse rapaz e acreditava que ele iria mudar. Ele batia nela, eles terminavam e depois ela sempre voltava para ele.

O casal estava junto há cerca de quatro meses, e se conheceu no morro do Juramento. Quando os dois brigavam, Jenifer ia para a casa de uma amiga, também moradora da Rocinha. Segundo o pai, o namorado sempre a procurava quando isso acontecia.

Tudo o que eu sei foi que esse rapaz matou a minha filha. Nunca estive com ele, não sei o que faz, o que fazia e nem onde moravam, porque a Jenifer nunca me passou o endereço deles. A gente tentava descobrir onde ela estava, mas eles nunca passavam. Estou buscando justiça, quero que seja feita. Preciso que ele pague pelo o que fez com a minha filha.

Rodrigo conta que o rapaz chegou a ligar para a mãe da vítima dizendo que a Jennifer estava morta. A família da jovem também acredita que ele tenha envolvimento com o tráfico local. Assim que soube do crime, o pai foi até o local para ver o corpo da filha e se assustou com a cena.