Mulher é resgatada de cárcere privado após pedir ajuda à PM pelo Instagram

A vítima enviou uma mensagem em que pedia socorro por meio do direct do Instagram do 26º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Petrópolis (RJ). Após lerem o pedido, os agentes foram ao resgate dela.

Quando chegavam ao local, os policiais foram abordados por uma mulher que disse que sua filha havia desaparecido e estaria sendo feita de refém em uma casa na região próxima ao centro da cidade.

A equipe conseguiu resgatar a vítima, que foi encaminhada a uma unidade de saúde de Petrópolis. O suspeito foi preso. Com ele, foram apreendidos cocaína, maconha e dinheiro — a quantidade das drogas e o valor em espécie não foram divulgados.