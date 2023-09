Forno que explodiu em metalúrgica era antigo e sem manutenção, diz MTE

Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realizaram hoje uma vistoria na empresa Tex Tarugos, em Cabreúva (SP), após a explosão ocorrida ontem na metalúrgica, constatando que os equipamentos eram antigos e não recebiam a manutenção devida.

O que se sabe:

Fiscais do MTE visitaram hoje as dependências da metalúrgica cujo forno explodiu ontem, para verificar equipamentos e as condições de segurança dos trabalhadores, e encontraram inúmeras irregularidades.