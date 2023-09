Imagens aéreas exibem destruição de metalúrgica de SP após explosão; veja

O UOL teve acesso a imagens aéreas, fornecidas por Daniel Santos, do Entre Nuvens.

Nos vídeos, é possível ver a estrutura do edifício da metalúrgica completamente destruída, com ferros retorcidos expostos.

Do telhado, sobraram poucos pedaços, nas laterais do prédio. As marcas do incêndio avançam para além da estrutura de concreto.

A metalúrgica não tinha AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), segundo havia informado o prefeito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PSDB), à TV Bandeirantes.

O prefeito disse ainda que a empresa tentou pegar um alvará de funcionamento provisório "por algumas vezes", mas isso foi negado em razão da falta do AVCB. Mangini decretou luto de três dias no município em solidariedade às vítimas.

O conferente João Victor Nascimento de Almeida afirmou que no momento da explosão a estrutura do prédio caiu em cima dele. Segundo afirmou à TV Globo, ele ficou preso nos escombros e viu o teto e as paredes do edifício caindo. Ele disse não saber como saiu de lá.