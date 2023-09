Após 5 anos, jovem é aprovada em medicina e grava reação de amigos; assista

Um dos desafios de Isabela foi aprender a lidar com o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

"Por qualquer besteira, por qualquer distração, eu tava no meu próprio mundo, devaneando e esquecendo do que realmente eu tinha que fazer. Foi um grande entrave na minha vida", conta. O diagnóstico e o acompanhamento ajudaram a manejar o transtorno e focar no aprendizado ativo.

"No começo desses cinco anos e meio, eu não estudava assim de uma forma tão ativa. Eu focava muito em fazer resumos bonitos. Mas nos últimos dois, três anos, eu apostei bastante em questões, em fazer as provas antigas, em simular, em revisar, além do uso de um aplicativo específico para memorização de notas, que foi uma das principais coisas que me fizeram chegar até a aprovação", resume Isabella.

A aprovação aconteceu em junho deste ano, mas o vídeo da estudante viralizou neste fim de semana nas redes sociais. Sua publicação tem mais de 750 mil visualizações.

Nas redes sociais, ela escreveu que a "emoção se torna exponencial com o passar do tempo".