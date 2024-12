Soja/RS: plantio atinge 94% da área e lavouras apresentam boa germinação

São Paulo, 19/12 - A semeadura da soja atinge 94% da área de 6,811 milhões de hectares projetada no Rio Grande do Sul pela Emater. A estimativa de produtividade média é de 3.179 quilos por hectare. Em relatório sobre a safra, a Emater diz que 98% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e 2% estão em floração. "De maneira geral, as lavouras apresentam germinação, população de plantas e desenvolvimento vegetativo satisfatórios, e o porte tem variado conforme a época de plantio", disse.