Piloto que ficou perdido na Amazônia morre em segunda queda de avião

Segundo as autoridades, o avião que ele pilotava caiu na cidade de Pacaraima, em uma área de mata, conhecida como Samaúma, uma região usada como rota por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Yanomami.

O corpo de Silva foi encontrado somente na sexta-feira (1), segundo apurou a TV Tarobá, afiliada da Rede Bandeirantes.

Em um post publicado hoje nas redes sociais, o primo do piloto, Alexandre Munhoz, disse que o corpo deve chegar amanhã (4) a Londrina, no Paraná, onde o piloto morava.

"Triste é que teremos que velá-lo com o caixão lacrado, pois ficou cinco dias debaixo da água. Mas continuem orando pela minha tia, Lucia Munhoz, mãe do falecido, que está sofrendo muito".

A irmã de Silva, Cássia Munhoz, também lamentou a morte do piloto em seu perfil no Facebook. "Te amo meu irmão, obrigada por ter me deixado ser a sua Tati (Tata). Ficamos juntos até o fim, vai em paz", escreveu.

Segundo a família, Silva era piloto particular e trabalhavam com táxi aéreo na região de Boa Vista.