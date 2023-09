Ciclone gera alerta vermelho: veja quais estados serão os mais afetados

Um ciclone extratropical está se formando no oeste do Rio Grande do Sul desde a madrugada de hoje. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também devem sentir os efeitos do fenômeno, que provocará uma frente fria.

Alerta vermelho no Rio Grande do Sul

O alerta vermelho, que indica "grande perigo", se limita a parte do estado do Rio Grande do Sul. Entre as áreas afetadas, estão as cidades de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, entre outras.