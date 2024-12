Criança de 3 anos morre após moto bater em árvore durante perseguição

Criança sequer poderia estar na moto. O artigo 244 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) proíbe que menores de 10 anos sejam transportados em motocicleta, motonetas ou ciclomotores.

A garupa da moto, de 16 anos, e o motociclista foram hospitalizados. De acordo com a polícia, ele passou por cirurgia, mas está estável. O estado de saúde da adolescente não foi revelado.

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Corporação verifica a classificação do crime, entre homicídio culposo na direção de veículo automotor ou homicídio com dolo eventual.