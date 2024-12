Com presença de Tarcísio e Temer, Nunes e vereadores são diplomados em São Paulo

Nesta quinta-feira, 19, foi realizada no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, a cerimônia de diplomação do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) e dos 55 vereadores eleitos no município. O evento marca a última etapa do processo eleitoral e oficializa os mandatos para o período de 2025 a 2028.

Com a presença de mais de 1.500 convidados, incluindo autoridades e familiares, a solenidade foi comandada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Silmar Fernandes, e pelo juiz Antonio Maria Patiño Zorz, presidente da Junta Eleitoral Apuradora.

Entre as figuras públicas presentes estavam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), que se despede do cargo este ano. Secretários, deputados estaduais e federais, além de representantes do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, também prestigiaram o evento.