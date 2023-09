Jovens são assassinados a facadas enquanto dormiam em Londrina (PR)

Na casa estavam Júlia Beatriz Garbossi Silva, de 23 anos, uma amiga, que não teve a identidade revelada pela polícia, e o namorado dela, Daniel Takashi, de 22 anos. O caso aconteceu por volta de 6h15.

Júlia e Daniel morreram no local do crime, a casa na qual as jovens moravam juntas, localizada no bairro Jardim Jamaica, em Londrina (Paraná). A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Já a amiga de Júlia também foi ferida e levada pelo suspeito até uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento). O homem seria colega de trabalho dela, que informou à polícia que os dois nunca tiveram um relacionamento.

Na unidade de saúde, o homem mentiu dizendo que ele e a jovem haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto. A estudante, porém, contou a versão do ataque e a Polícia Militar foi acionada, conforme explicou o delegado do caso, João Reis.

O suspeito foi preso e, com ele, foram encontrados uma faca e um canivete. Ele ficou em silêncio diante do delegado, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. O UOL tenta localizar a defesa do suspeito.

Jovens eram alunas da Universidade Estadual de Londrina

Júlia cursava Ciências Sociais na UEL (Universidade Estadual de Londrina). Ela foi sepultada na manhã desta segunda-feira (4).