Após decisão do STJ, novo julgamento do caso boate Kiss será no dia 20/11

Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul afirmou que a promotora Lúcia Helena Callegari atuará mais uma vez no julgamento.

"Tão logo houve a decisão do Superior Tribunal de Justiça mantendo a anulação, houve uma preocupação do Ministério Público de que o julgamento acontecesse da forma mais breve possível", afirmou a promotoria gaúcha.

Nós estamos num processo que se arrasta por dez anos e precisamos de uma resposta pra que todos possam descansar e para que a gente possa finalmente dizer que a sociedade está julgando e decidindo e tomando um rumo para esse processo"

Lúcia Helena Callegari, promotora do caso Boate Kiss

STJ anulou condenações

Mais cedo, a Sexta Turma do STJ rejeitou um recurso do Ministério Público e manteve a anulação do tribunal do júri, que em dezembro de 2021 condenou dois sócios e dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira. As penas variavam de 18 a 22 anos de prisão.

O entendimento do tribunal é que houve irregularidades na condução do processo. Os advogados questionaram a escolha dos jurados e uma reunião reservada entre o grupo e o juiz presidente do tribunal, Orlando Faccini Neto, sem a participação da defesa e do Ministério Público.