Tribunal de Contas suspende contrato após UOL expor milícia na Ceasa do DF

O tribunal já classificou a situação do espaço como 'clandestina'. Auditoria de novembro do ano passado chegou a propor o afastamento do presidente da Ceasa em Brasília, por ter permitido a gestão da Multifeira por uma terceira empresa, o que ainda não foi analisado pelo TCDF.

A denúncia foi apresentada também ao governo do DF. O deputado distrital Chico Vigilante (PT) encaminhou ofício ao governo local relatando que os feirantes realizam pagamentos semanais do aluguel sem ter nenhum contrato firmado nem emissão de recibo e sofrem com o aumento arbitrário dos preços. Ainda não houve um posicionamento sobre o caso.

O que dizem os envolvidos

O UOL entrou em contato com Engecopa, governo do DF e Ceasa por email. A Ceasa e o governo mandaram a mesma resposta, informando que não iriam recorrer da decisão do TCDFT e que ela já foi cumprida. Ainda afirmaram que foi lançado nesta segunda-feira (6) o edital da licitação para a concessão da gestão da Multifeira. A Engecopa não respondeu ao contato da reportagem.