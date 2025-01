Exportação de açúcar em 2024 aumenta 9% ante 2023, a 38,238 milhões de t

São Paulo, 6 - O Brasil exportou 38,238 milhões de toneladas de açúcar e melaço em 2024, alta de 9,01% ante os 35,077 milhões de toneladas do ano anterior. Na mesma base de comparação, a receita aumentou 4,63%, de US$ 17,791 bilhões para US$ 18,614 bilhões. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foram divulgados nesta segunda-feira e consideram números consolidados do Agrostat, sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.Em dezembro de 2024 (21 dias úteis), o País embarcou 2,836 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 25,2% menos do que em igual mês de 2023 (20 dias úteis), quando exportou 3,792 milhões de toneladas. Já a receita recuou 33,4% na comparação anual, caindo de US$ 2,040 bilhões para US$ 1,359 bilhão. O preço médio por tonelada do adoçante exportado caiu 10,95%, de US$ 538,00 para US$ 479,10.