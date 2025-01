Jovem atingido por PM com tiro à queima-roupa em SP recebe alta médica

Depois, o rapaz foi transferido ao Hospital Municipal Antônio Giglio. A reportagem questionou se o paciente teve alguma sequela em razão do disparo, mas a prefeitura não respondeu.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo e obtidas pelo UOL, mostram uma viatura na rua Eusébio de Paula Marcondes, no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista, no dia 25. Dois agentes descem da viatura e aparentam discutir com populares. Um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes do que seria um cassetete.

Segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Então, eles saem do campo de registro da câmera. Uma mulher tenta apartar a confusão.

Outro agente vê a situação, corre e dispara contra o rapaz que gravava. Um homem aparenta pedir calma aos policiais, enquanto um deles golpeia outro com o suposto cassetete.

Populares seguram o rapaz baleado para socorrê-lo enquanto outros conversam com os policiais envolvidos na ocorrência. Nenhum momento do vídeo mostra algum dos PMs tentando ajudar no socorro. Este foi mais um episódio na escalada da violência por policiais militares no estado desde novembro.