'Maior número de mortes em evento climático no RS', diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que hoje que o número de mortes causadas pelo temporal que atinge o estado desde o último domingo (3) é o maior para um evento climático no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Eduardo confirmou mais 15 mortes, fazendo o total de vítimas chegar a 21 no Rio Grande do Sul. Com a atualização, 22 pessoas morreram em toda a região a Sul, com um óbito a mais que foi registrado em Santa Catarina.