Temporal no RS: correnteza de rio derruba ponte na Serra Gaúcha; veja vídeo

Trânsito entre cidades está totalmente interrompido. Segundo a gestão municipal, também não há previsão de liberação do fluxo.

Prefeituras pedem ajuda ao governo do estado. As cidades entraram com pedido urgente e emergencial para buscar uma alternativa para o transporte de moradores e para que outros problemas causados pelas chuvas sejam resolvidos.

Temporal atinge região Sul do país

Um homem morreu nesta segunda-feira (4) em Jupiá, em Santa Catarina, após uma árvore cair sobre o veículo dele durante uma tempestade.

É a primeira morte em Santa Catarina decorrente da tempestade que atingiu o Sul do país ontem e hoje. No Rio Grande do Sul, foram mais cinco mortes.

Um ciclone extratropical se formou no oeste do Rio Grande do Sul desde a madrugada de ontem. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também sentiram os efeitos do fenômeno, que provocará uma frente fria.