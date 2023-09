SC: Homem morre após árvore cair sobre veículo durante tempestade

Um ciclone extratropical se formou no oeste do Rio Grande do Sul desde a madrugada de ontem. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também sentiram os efeitos do fenômeno, que provocará uma frente fria.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado para atender uma ocorrência e, ao chegar no local, se deparou com a árvore sobre a via e o carro, com o motorista já morto, disse a corporação.

A Polícia Científica foi até o local e teve de cortar a árvore para tirar o corpo do rapaz de dentro do veículo. Após isso, ele foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

Ele estava sozinho dentro do carro no momento do acidente, informou o Corpo de Bombeiros.

O que fazer durante tempestades?

O Inmet orienta que a população das áreas afetadas por tempestades desligue aparelhos elétricos, observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos em caso de inundação e, por fim, busque mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).