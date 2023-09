Menino eletrocutado é transferido no Rio; moradores denunciam fios soltos

Nesta quinta-feira (7), a distribuidora de energia Enel Rio disse acompanha o caso e que "realizou a transferência do paciente para o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), que é um hospital de referência neste tipo de ocorrência".

Ainda hoje, a mãe do menino, Alexandra Kelly Carvalho, afirmou ao UOL que estava tratando da situação do filho com os médicos. Ela não pôde dar mais detalhes do caso à reportagem.

Mas ela afirmou ao jornal "Extra" que, na segunda-feira, andava de mãos dadas com o garoto. Atravessaram uma rua. No canteiro, o garoto pisou no fio e os dois caíram no chão.

A mãe conseguiu se desvencilhar do choque e gritou por socorro.

Meu filho vomitava, virava os olhos. E eu só gritava 'por favor, não deixem meu filho morrer'. Foi um livramento ele ter sobrevivido

Alexandra Kelly, mãe do garoto, ao "Extra"

Moradores que passavam no local socorreram o menino e tiraram ele do contato com os fios elétrico com um pedaço de pau.