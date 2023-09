Vídeo mostra momento em que reservatório de água se rompe em Florianópolis

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um reservatório de água se rompeu em Monte Cristo, bairro de Florianópolis, na madrugada de ontem. A água invadiu ruas e casas e deixou um rastro de destruição.

O que aconteceu

Grande parte do muro que retia as águas do reservatório cede, e a água é liberada de uma vez. O vídeo mostra ainda que um funcionário, que parece ser um segurança, se comunica no rádio após o rompimento.