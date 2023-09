Anac: aeroclube onde jovem foi atingida por ultraleve não é certificado

Informamos que o Aeroclube de Nova Iguaçu não é uma entidade certificada pela Anac para oferta de cursos de formação de pilotos e não consta no cadastro de aeródromos privados da Agência, portanto, não pode operar como aeródromo. Isso significa que não são permitidas operações com aeronaves no local.

Nota da Anac

O UOL tentou contato por telefone com o aeroclube e por email com a FAB (Força Aérea Brasileira) para um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Carolina Kethelim morreu após ser atingida por um ultraleve no Aeroclube de Nova Iguaçu. Ela foi internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) Hospital Geral de Nova Iguaçu no sábado (9), mas não resistiu e teve a morte cerebral confirmada no domingo (10).

A família autorizou a doação de órgãos da jovem, informou o hospital. Esse procedimento será realizado ainda nesta segunda-feira (11).