Atriz acusada de golpe milionário contra mãe é sepultada no Rio

Sabine morreu ao cair do 5º andar de um prédio na zona Sul do Rio de Janeiro. Ela chegou a dar entrada no Hospital Municipal Miguel, mas não resistiu aos ferimentos. Morte da atriz é investigada pela 15ª DP (Delegacia de Polícia), na Gávea, que fará diligências para esclarecer os fatos.

Sabine se apresentava como atriz, cantora e colecionadora de brinquedos antigos. Com mais de 3 mil itens em seu acervo de peças antigas, ela usava apenas o sobrenome da mãe em seu nome artístico e sempre fazia questão de conectar seus projetos à causa animal.

Atriz foi presa em agosto de 2022 por suspeita de golpe contra a mãe.

Justiça do Rio concedeu liberdade provisória a Sabine em março, após prisão no ano passado. O juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 23ª Vara Criminal, entendeu que ela não era "pessoa de alto grau de periculosidade".

Entre os crimes pelo quais Sabine e os demais acusados respondem estão estelionato, extorsão, roubo majorado, sequestro e cárcere privado — todos eles considerados "crimes continuados", alguns por até 40 vezes.

A operação que levou Sabine e os demais à prisão foi realizada pela Polícia Civil em 10 de agosto do ano passado. Sabine foi acusada de subtrair 16 obras de arte da própria mãe, que incluíam peças de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Só um dos quadros, Sol Poente, de Tarsila do Amaral, foi avaliado em R$ 250 milhões.