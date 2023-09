Atriz acusada de golpe milionário contra mãe morre ao cair de prédio no Rio

Suspeita chegou a ser presa em agosto do ano passado. Em março deste ano, porém, a Justiça do Rio concedeu liberdade provisória a Sabine. O juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 23ª Vara Criminal, entendeu que ela não era "pessoa de alto grau de periculosidade".

Entre os crimes pelo quais ela e os demais acusados respondem estão estelionato, extorsão, roubo majorado, sequestro e cárcere privado — todos eles considerados "crimes continuados", alguns por até 40 vezes.

A operação que levou Sabine e os demais à prisão foi realizada pela Polícia Civil em 10 de agosto do ano passado. Sabine foi acusada de subtrair 16 obras de arte da própria mãe, que incluíam peças de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.

Só um dos quadros, Sol Poente, de Tarsila do Amaral, foi avaliado em R$ 250 milhões.

Quem é a família dona de acervo de obras

As obras subtraídas da mãe de Sabine faziam parte do acervo de um dos mais importantes "marchands" e colecionadores de arte do Brasil, Jean Boghici, que morreu em 2015, aos 87 anos, deixando um patrimônio artístico avaliado em mais de R$ 700 milhões para a companheira.