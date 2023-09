Segurança da Riachuelo acusa cliente de roubar meias e é preso por racismo

Um fiscal da Riachuelo foi preso por constrangimento ilegal e racismo após insinuar que um homem negro tinha roubado pares de meias da loja em um shopping do Recife.

O que aconteceu?

A vítima, um auxiliar administrativo de 48 anos, comprou um pacote de meias na loja da Riachuelo no shopping RioMar, na zona sul do Recife, no dia 6 de setembro.