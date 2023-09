Jovem frita ovo no asfalto em meio a calor extremo no TO; veja o vídeo

Ela pegou uma frigideira antiaderente, aguardou um pouco para esquentar com o calor do sol e, em seguida, começou a fritar o ovo. A temperatura máxima em Araguaína nesse dia foi 39 graus.

No vídeo, a jovem explica que iria esperar cerca de duas horas para se certificar de que estaria pronto para comer. Entretanto, com pouco mais da metade do tempo estipulado, o ovo fritou, mas não completamente. Emilly finalizou a fritura no fogão de casa. Depois, comeu com farofa.

Posteriormente, em meio à repercussão, Emylly se disse surpresa. Ela explicou que decidiu fazer o experimento porque já viu vídeos parecidos e quis comprovar. "Realmente deu certo", destacou.

A jovem também contou que recebeu diversas mensagens e até mesmo convites de emissoras para gravar entrevista. "Procurar a fama de alguma forma", brincou em post no stories do Instagram.