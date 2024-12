Justiça prorroga prazo para mais de 5 mil candidatos na fila para CNH em SP

A Justiça Federal prorrogou o prazo para mais de 5 mil candidatos que estão à espera do exame do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O prazo venceria no Réveillon, mas foi estendido por 90 dias.

O que aconteceu

Mais de 5 mil candidatos estão na fila para prova do Detran. Eles já cumpriram quase todas as etapas (exame médico e psicotécnico, prova teórica e aulas práticas) e esperam vagas para realizar a prova prática.



Prazo original era 31 de dezembro. Eles deveriam realizar a prova prática até o Réveillon, caso contrário voltariam à estaca zero: precisariam recomeçar o processo e pagar tudo de novo.

Pandemia acumulou demanda. Segundo a AAESP (Associação das Autoescolas do Estado de São Paulo), a demora está relacionada a uma demanda acumulada desde 2020: hoje há muitos candidatos e poucas vagas para a prova, cuja abertura é responsabilidade do Detran.