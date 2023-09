Morta após lipo, advogada de MC Poze reclamou de falta de ar e dor no peito

Adriana é técnica de enfermagem intensivista e emergenciais. Assim que chegou do plantão, ligou para Silvia para ver como estava após a cirurgia. Ela estava bem e disse que o filho tinha ido comprar os remédios passados pela médica.

Após 20 minutos, ela começou a se sentir mal e ligou para cunhada, em busca de orientações.

Cunha, estou com muita falta de ar e dor no peito. Deve ser gases, né?" Foi isso que ela me disse no telefone. Imediatamente, eu disse para ela correr para o hospital, pelo amor de Deus. Sei como são os sintomas, ainda mais num paciente pós-cirúrgico. Adriana Massena, cunhada.

Silvia levou 10 minutos de casa para o hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Ela foi atendida e a cunhada orientou que ela pedisse ao médico para fazer exames para verificar se ela estava fazendo um TEP (tromboembolismo pulmonar), doença desencadeada pelo alojamento de um ou mais êmbolos trombóticos na circulação pulmonar, que obstrui seu fluxo sanguíneo parcial ou totalmente, que pode levar à morte súbita.

Após ser avaliada pelos médicos, Silvia foi encaminhada para o CTI (Centro de Terapia Intensivo), com diagnóstico de embolia pulmonar.

"Nesse momento me senti impotente, porque a vida dela estava nas mãos de Deus. Pela manhã, no dia 17, veio a notícia do falecimento, fazendo das nossas vidas um pesadelo", afirma a cunhada.