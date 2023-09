Jovem de 19 anos que morreu ao engasgar com lanche tinha casamento marcado

Jeniffer iria se casar em julho de 2024 com Victor Imagem: Arquivo Pessoal

"Já tínhamos definido o local onde seria a cerimônia e estávamos guardando dinheiro para comprar os moveis da nossa casa. Ela estava muito empolgada. Após tudo o que aconteceu, olhei o celular dela e vi diversos modelos de vestido que ela estava escolhendo", conta Victor.

A estudante morava com a mãe, a avó e duas irmãs mais novas. Ela dividia com a mãe os cuidados e afazeres da casa.

"Ela era uma pessoa incrível. Gostava de frequentar a igreja e estar com os amigos. Em casa, ela nunca deu trabalho, não gostava de chegar tarde e nunca desobedeceu à avó e a mãe", afirma o noivo.

Jeniffer estudava à noite e durante o dia trabalhava em um escritório de contabilidade. Ela também se preparava para tirar a habilitação.

"Ela aproveita a hora do almoço para fazer as aulas de direção. No domingo, almocei com ela e à tarde fomos até uma área mais afastada para ela praticar dirigir, porque estava com dificuldade em fazer baliza e eu estava ajudando", conta Victor.