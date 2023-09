'Meu filho se afogou na casa onde eu trabalhava e vive em coma há 2 anos'

Era uma sexta-feira, a piscina da casa tinha sido instalada recentemente e enchida naquela semana. Depois do almoço, Arthur ficou brincando com seus carrinhos na sala, perto do meu patrão, enquanto fui limpar a frente da casa, que era a última tarefa que faltava.

Alguns minutos depois, enquanto estava ocupada com a limpeza, abri a porta e perguntei: 'Arthur, está aí?'. Meu patrão respondeu que ele estava brincando na área com os cachorros. Quando cheguei à cozinha, vi que a porta que dava para a área estava aberta. Foi quando olhei para a piscina e vi o Arthur lá dentro.

Corri até ele e o encontrei boiando de barriga para baixo na água, com espuma ao redor da boca e do nariz. Estava pálido e começando a ficar com a pele roxa. Quando o peguei, parecia totalmente sem vida.

Criança passa por uma série de terapias para melhorar sua condição Imagem: Arquivo pessoal

Reviver esse momento é muito doloroso. Mesmo no desespero, consegui ligar para os bombeiros. Eles chegaram em menos de dois minutos e fomos levados para a UPA de Iporá. Lá, nos disseram que levaram 15 minutos para reanimar o Arthur. Esperamos mais cerca de 20 minutos antes de nos deixarem entrar e ficamos angustiados, aguardando.

Lembro que, quando entrei na sala onde ele estava, na maca, ele deu um suspiro assim que me aproximei. Essa cena nunca sairá da minha memória, pois senti que ele sabia que eu estava lá e comecei a chorar.