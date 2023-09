Militantes bolsonaristas xingam alunos e são acusados de vandalizar Unifesp

Segundo o professor Rodrigo Medina Zagni, chefe do departamento de Relações Institucionais da Unifesp, a confusão aconteceu no prédio da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios por volta das 14h30. Ele estava em sala de aula quando alguns alunos do Diretório Acadêmico do curso de RI o procuraram pedindo ajuda.

Zagni conta que interrompeu a aula, desceu e abordou os militantes, que não estudam no local. Eles contestavam a homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro, em 2018, e questionavam por que não havia também homenagens naquele espaço a Jair Bolsonaro (PL), com quem diziam se identificar, segundo o relato.

Em um vídeo gravado pelos alunos, um dos militantes, que usava uma camisa em que um cachorro defecava um símbolo do comunismo, acusa a instituição de fazer propaganda política. Estudantes contam que ele se queixava por pagar para a universidade "disseminar o lulismo".

Zagni afirma que os invasores foram convidados a se retirar, mas reagiram de forma agressiva.

Eles claramente estavam incitando um enfrentamento físico. Apesar de provocados, os estudantes perceberam a situação e não entraram na onda. Ficaram bem tranquilos e firmes e não deixaram que outros lugares fossem invadidos e depredados.

Rodrigo Medina Zagni, professor da Unifesp

De acordo com Zagni, os militantes carregavam latas de tinta e instrumentos de pintura, como é possível ver nos vídeos.