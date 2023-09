SC deve indenizar em R$ 50 mil filha de homem morto por engano por PMs

O Tribunal de Justiça de SC condenou o Estado de Santa Catarina a indenizar em R$ 50 mil a filha de um homem que foi morto a tiros por engano por dois policiais militares, no município de Camboriú, em janeiro de 2017.

O que aconteceu:

A vítima foi morta pelos agentes após ser confundida com o suspeito de um roubo de carro. No momento em que foi morto, o homem estava alcoolizado, em casa. Um dos suspeitos do roubo se escondeu no local. Durante a perseguição, os policiais se confundiram e atiraram no dono do imóvel.