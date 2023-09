Exame encontra DNA de dentista em corpo de vítima de estupro no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou hoje (23) que o DNA encontrado no corpo da mulher que acusa o dentista Gustavo Najjar de estupro é do investigado.

O que aconteceu?

A confirmação ocorreu após laudo do IML (Instituto de Médico Legal). Em nota, a polícia afirma que a análise "atestou que o material biológico coletado na vítima de estupro possuía DNA idêntico ao do investigado".