O que se sabe o que falta saber sobre a queda da ponte no Tocantins

PF vai apurar responsabilidades. Segundo a corporação, as diligências preliminares serão conduzidas pelas Superintendências Regionais no Maranhão e no Tocantins.

O que falta saber

Licitação que falhou. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tentou contratar uma "reabilitação" para a ponte. Edital foi lançado no primeiro semestre deste ano. O órgão, vinculado ao Ministério dos Transportes, declarou ter lançado um edital, em maio passado. A licitação, contudo, foi fracassada, já que nenhuma das 12 empresas que concorreram venceram a disputa. O que importa agora é saber porque atitudes nada se fez frente ao estado da edificação.

Impacto ambiental do acidente. Três caminhões que caíram quando a ponte cedeu carregavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, de acordo com a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), o que pode afetar a sobrevivência da vida aquática e das comunidades ribeirinhas. Até o momento, o vazamento de ácido sulfúrico detectado é considerado discreto e irrelevante, segundo a superintendente da ANA. Viviane Brandão. O local continua sendo monitorado e novos resultados das análises, considerando o impacto dos agrotóxicos, estão previstos para o dia 30.



Responsáveis pela negligência precisam ser apontados. A Polícia Federal vai apurar de quem era a responsabilidade e já começou a fazer as diligências preliminares que serão conduzidas pelas Superintendências Regionais no Maranhão e no Tocantins.