Vídeo mostra ataque homofóbico contra casal de mulheres em padaria de SP

O vídeo mostra o momento em que o homem insulta as mulheres, que estavam a caminho do caixa: "Isso é falta de pica", disse. Um vídeo que circula nas redes sociais de Jade Beatriz mostra o momento em que ela e a namorada relataram o caso para um policial militar, que registrou um boletim de ocorrência.

A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, até acontecer. É muito bizarro pensar que a gente não pode ir na padaria e ter um minuto de paz. Eu estava na padaria com a minha namorada quando esse cidadão chegou e se sentiu no direito de questionar a nossa sexualidade. E, além disso, ficar agredindo [verbalmente o casal]. Homofobia é crime (...). Nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis.

Jade Beatriz, líder estudantil