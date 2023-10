SC: Porsche de R$ 1 mi fica destruído após bater em poste em suposto racha

Siga UOL Notícias no

Um Porsche avaliado em R$ 1 milhão ficou destruído após bater em um poste durante um suposto racha no município de Itapema, no litoral de Santa Catarina. As informações são da Polícia Militar.

O que aconteceu

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que um Honda Civic SI vermelho passa pela rua e, em seguida, a Porsche Cayman GT4. O motorista da Porsche teria perdido o controle do veículo e fugiu do local antes da chegada dos policiais.