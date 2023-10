Gestão Tarcísio paga bico para policiais vigiarem tornozeleiras eletrônicas

O nosso maior problema é o déficit de policiais. O mesmo agente realiza três, quatro funções, o que acarreta problemas de saúde mental com o passar do tempo. Por falta de pessoal, o policial acaba fora da função específica, mas não fora da função policial.

Edson Pinheiro dos Santos Junior, delegado e diretor do Sindesp

"Haverá uma sobrecarga voluntária", declara o diretor do Sindicato dos Delegados. Segundo Santos Júnior, a falta de profissionais e a quantidade de trabalho fazem com que o período mínimo de descanso seja descumprido.

Um policial que aceita trocar seu dia de folga por um plantão de 8 horas recebe cerca de R$ 200. Agentes ouvidos pela reportagem relatam que "bico" é uma prática constante para complementar a renda.

O "bico oficial" possibilita, por uma remuneração mais baixa do que no extraoficial, que o agente trabalhe com uniforme, viatura e acione o apoio. Já na modalidade extraoficial, as condições são ainda mais precarizadas, com jornadas exaustivas e sobrecarga de funções, mas os valores são mais altos, segundo os policiais.

Violência doméstica, tráfico e furto

Das 33 tornozeleiras instaladas, 13 foram em presos provisórios acusados de violência doméstica. Os demais detidos respondem por delitos como tráfico, roubo e outros. "Nesses casos, o descumprimento exige mais atenção porque requer um acionamento imediato".