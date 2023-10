Brasil pode ter onda de calor mais forte em outubro; como fica o tempo?

Região Sudeste

A chuva na Região Sudeste durante o mês de outubro será provocada pelo calor. Estão previstos temporais, chuvas intensas de curta duração e em pequenas áreas, diz a Climatempo. Não há previsão de chuva generalizada na região em outubro.

Onde terá chuva abaixo da média? Em quase todas as áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do estado do Rio. Em Vitória e Belo Horizonte, a expectativa é de que o mês termine com volumes de chuva abaixo do normal.

Onde terá chuva dentro da média? No centro, norte e noroeste de São Paulo, no sul de Minas, na Zona da Mata mineira, na região serrana do Rio, no Grande Rio e na região dos Lagos.

Onde terá chuva um pouco acima da média? No sul do estado do Rio de Janeiro, no oeste, centro, sul e leste de São Paulo.

Região Centro-Oeste