Integrantes do MST são atropelados durante marcha no Recife

O motorista que atropelou as vítimas fugiu sem prestar socorro. Segundo a Polícia Militar, o núcleo de inteligência da corporação iniciou as diligências para localizar as fotos feitas no momento do acidente e, assim, identificar o condutor do veículo.

O MST afirma ter informado a placa do carro às autoridades. O movimento diz ainda estar tomando as medidas cabíveis para identificar o motorista para que ele seja responsabilizado pelo ato, o qual o movimento classificou como "crime de ódio".

Segundo a PM, as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Segundo o MST e a PM, a marcha acontecia sob autorização da Autarquia de Trânsito e Transporte e da Polícia Militar. "Destaca-se que o deslocamento dos manifestantes estava sendo realizado de forma pacífica e sendo acompanhado pelo efetivo policial", diz trecho de nota enviada pela PM ao UOL.

Os integrantes do MST seguiam em direção ao INCRA, e depois foram até o Palácio do Campo das Princesas. Lá eles participaram de uma mesa de negociação com a Governadora, Raquel Lyra (PSD), sobre a desapropriação de terras no estado.